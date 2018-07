Cristiano Ronaldo come Sivori: Andrea Agnelli nel nome del padre Umberto

Andrea Agnelli prosegue la tradizione dei grandi. Cristiano Ronaldo come Sivori nell’estate del 1957. Andrea come il padre Umberto

Cristiano Ronaldo come Sivori. Sono passati 51 anni ma il dna del campione e il dna della famiglia Agnelli resta. Nell’estate del 1957 un giovanissimo Umberto Agnelli, presidente della Juventus da un solo anno, decise di andare contro il CdA che riteneva troppo alti i costi dell’operazione per portare alla Juve Omar Sivori. Gli osservatori bianconeri avevano descritto il suo talento in ogni salsa e il giovane Umberto si era ingolosito. Omar Sivori all’epoca era uno dei più grandi giocatori del tempo e giocava nel River Plate.

La Juve era in decadenza e il Dottore sognava una grande Juve grazie a una campagna acquisti stellare. Così decise di acquistare John Charles dal Leeds per 105 milioni di lire, all’epoca cifra più che ragguardevole. Poi decise di lanciare l’offensiva per Omar Sivori, nonostante il parere negativo del Consiglio d’Amministrazione, che ha faticato a inghiottire la spesa per Charles. Sivori costava 180 milioni di lire, tantissimi soldi per l’epoca. Agnelli ci pensa ma alla fine esclama: «Lo compro lo stesso». E così fu. «Sivori ha 22 anni, con lui creeremo una squadra che diverte e può vincere per cinque o sei anni. Potremo tenere alto il livello di incassi e garantire bilanci in ordine» disse all’epoca Umberto. Ora il presente è tutto di Andrea e del colpaccio Cristiano Ronaldo.