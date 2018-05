Crotone-Lazio finisce in parità e l’Inter si giocherà la Champions League in una “finale” allo Stadio Olimpico: sui social esultano Ranocchia e Brozovic

L’Inter esulta per il pareggio della Lazio a Crotone. Walter Zenga è riuscito a fermare la corsa dei biancocelesti e per la Champions League tutto si deciderà nell’ultima giornata di Serie A, quando il calendario metterà di fronte allo Stadio Olimpico proprio Lazio e Inter. Intanto tra i nerazzurri c’è chi fa festa, si tratta di Andrea Ranocchia e di Marcelo Brozovic. Entrambi hanno elogiato l’Uomo Ragno, storico ex portiere e tifoso dell’Inter.

Ranocchia si è limitato a postare una foto dell’Uomo Ragno dei fumetti su Instagram in una delle sue storie. Brozovic ha fatto di più, ha scelto una foto di Zenga quando ancora indossava la maglia dell’Inter e ha scritto: «Grazie Uomo Ragno, tu sei veramente epico! Adesso tocca a noi». Domenica l’Inter dovrà vincere se vorrà andare in Champions. Con qualsiasi altro risultato, sarà la Lazio a finire quarta e a volare nell’Europa che conta.