Moviola Crotone-Lazio e Var: regolare il gol dell’1-1 dei calabresi

E’ regolare il gol di Simy che ha riportato il risultato sull’1-1. La posizione dell’attaccante del Crotone, infatti, non si trovava in posizione di fuorigioco sul cross di Martella. L’azione è stata visionata dal Var, che ancora una volta ha confermato la decisione dell’arbitro Pier Paolo Mazzoleni.

Moviola Crotone-Lazio e Var: Mazzoleni concede rigore ai biancoceleste, il Silent Check conferma la decisione

Al 15′ del primo tempo, la Lazio ha sbloccato il risultato grazie alla rete su calcio di rigore di Senad Lulic. Il tiro dagli 11 metri è stato concesso dall’arbitro Mazzoleni a causa di un fallo di Sampirisi sullo stesso autore del gol. L’intervento è stato visionato dal Var, che ha così confermato la decisione del fischietto di gara.

Moviola Crotone-Lazio e Var, gli episodi più discussi della gara valida per la 37^ giornata di Serie A 2017/2018 diretta da Paolo Silvio Mazzoleni della sezione di Bergamo

Moviola Crotone-Lazio e Var, si sta giocando in questi istanti la sfida dello stadio Ezio Scida di Crotone valida per la 37^ giornata di Serie A 2017/2018. La gara è diretta da Paolo Silvio Mazzoleni della sezione di Bergamo, coadiuvato dagli assistenti Vuoto e Peretti. Quarto uomo è Abbattista, con addetti al Var Banti e Schenone.

Il fischietto classe 1974, arbitro FIFA dal 2011, ha diretto 18 gare fin qui in Serie A: 47 ammonizioni, 4 espulsioni (2 per doppia ammonizione e due per rosso diretto) e 5 rigori assegnati. Due gli incroci stagionali con la formazione di Walter Zenga: il pareggio per 1-1 con la Spal e la vittoria per 4-1 sulla Sampdoria. Tre, invece, i precedenti in stagione con l’undici capitolino: la vittoria per 1-2 a Torino sulla Juventus, il successo di Genova contro la Sampdoria con lo stesso risultato e lo 0-0 nel derby con la Roma.