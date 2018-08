Cutrone batte tutti: è lui il vice-Higuain. Ora il rinnovo

Il centravanti del Milan è una delle certezze rossonere. Pronto il rinnovo per Patrick Cutrone: sarà il vice Higuain

Il Milan ha cambiato volto in attacco. Via Nikola Kalinic e André Silva, i due centravanti voluti da Vincenzo Montella e dalla vecchia dirigenza, quella formata da Massimiliano Mirabelli e Marco Fassone, e dentro Gonzalo Higuain. Leonardo ha ceduto anche Carlos Bacca, che già dall’anno scorso non faceva più parte della rosa milanista, e ha puntato tutto su Patrick Cutrone. Il giovane centravanti, arrivato a quota 10 gol in campionato al suo primo anno di A, sarà la riserva di Gonzalo Higuain.

Il calciatore però potrebbe giocare anche in coppia con il Pipita, spostandosi sulla fascia, come già accaduto in alcune occasioni nella passata stagione. Secondo La Gazzetta dello Sport, il giovane centravanti è l’unica alternativa al Pipita e questo gli potrebbe consentire un maggiore minutaggio ma bisognerà fare i conti con la voglia di restare sempre in campo e di essere sempre protagonista del Pipita. Patrick intanto ha vinto la sfida con Kalinic, André Silva e Bacca e si appresta a rinnovare con il Milan. Anzi, il rinnovo fino al 2023 con un nuovo ingaggio è già stato depositato. Si attende solo l’ufficialità.