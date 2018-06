Calciomercato Milan: varata la linea verde. Dopo il rinnovo di Romagnoli arriva quello di Cutrone. Poi assalto a Werner e Baselli

Linea Werner in casa Milan. Il club rossonero ha varato la nuova strategia che sarà improntata sempre più sui giovani di talento. Bisognerà risolvere il caso Donnarumma ma intanto la base è già pronta. Il Milan, con il rinnovo di Alessio Romagnoli si è assicurata un tassello importante per il prossimo futuro. Al difensore ex Roma vanno aggiunti i vari Calabria, Locatelli e Cutrone. Proprio quest’ultimo è atteso nelle prossime settimane da un nuovo rinnovo (il terzo nel giro di un anno).

Poi il Milan, dopo la sentenza Uefa, farà mercato. I rossoneri continuano a seguire Timo Werner, attaccante classe 1996 del Lipsia, autore di una grandissima stagione in Bundesliga. Il giocatore ha aperto le porte a una cessione e il Milan è pronto ad approfittarne. I rossoneri seguono il tedesco insieme ai vari Alvaro Morata e Radamel Falcao: da uno di questi nomi potrebbe uscire il nuovo bomber milanista. Il Diavolo poi apprezza da qualche anno a questa parte anche Daniele Baselli. Il centrocampista classe ’92 del Torino può lasciare i granata con una buona offerta: i rossoneri potrebbero fare un tentativo nei prossimi giorni.