Dalic consiglia il Milan: «Rebic deve giocare esterno, è devastante»

Zlatko Dalic, ct della Croazia, ha parlato di Ante Rebic sulle pagine della Gazzetta dello Sport: queste le sue parole

Zlatko Dalic, ct della Croazia, ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport di Ante Rebic, suo pupillo in Nazionale e trascinatore del Milan nelle ultime partite.

MIGLIORAMENTO – «Non sono sorpreso delle sue ultime prestazioni, perché conosco perfettamente le sue qualità. So quanto può dare e le sue ultime partite non sono altro che la prova del suo valore. Ero stupito prima quando non giocava, ma capisco il motivo delle difficoltà iniziali».

QUALITÀ – «Può fare la differenza in Serie A e oggi lo sta dimostrando. E’ un giocatore veramente, veramente forte. Ora che è più consapevole non potrà che migliorare sempre di più. Ha forza, è veloce e se è in condizioni fisiche ottimali nessuno può fermarlo».

IBRAHIMOVIC – «Ibrahimovic attira gli avversari e a Rebic rimangono più spazi nei quali sa muoversi come chiede l’allenatore. Sa approfittarne come dimostrano gli ultimi cinque gol. L’importante è che resti nella posizione che gli è più congeniale: nelle ultime partite Pioli ha saputo utilizzarlo al meglio».

REBIC – «Sono felice di ritrovarlo in grande forma perché ho bisogno di lui e sono sempre stato ripagato. Anche in Croazia in queste settimane hanno scritto cose negative su di lui, anche a me chiedevano perché continuassi a convocarlo se nel Milan non giocava. La risposta è che io l’ho sostenuto e ci ho sempre creduto. L’ho anche spronato e questo è utile: se lo sproni, ripaga la fiducia. So quanto può dare e quanto conta per l’allenatore, la squadra, i compagni. Per questo non ho mai pensato di escluderlo, ora deve continuare così»