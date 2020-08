La Juventus avrebbe contattato il padre di Messi: l’indiscrezione de L’Equipe sul fuoriclasse del Barcellona

La Juventus avrebbe contattato il padre di Lionel Messi per sondare il terreno e valutare un eventuale trasferimento in bianconero in vista della prossima stagione.

È questa l’indiscrezione lanciata da L’Equipe, che ha del clamoroso perché avvicinerebbe per la prima volta nella loro storia Cristiano Ronaldo e la Pulce argentina. In pole, tuttavia, resta il Manchester City.