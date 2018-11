La Juventus avrebbe in pugno Jordi Alba. Il terzino sinistro del Barcellona potrebbe cambiare aria al termine della stagione

Jordi Alba sarà l’erede di Alex Sandro alla Juventus? Il terzino sinistro brasiliano classe ’91 della Juve ha un contratto in scadenza, proprio come il giocatore spagnolo del Barcellona. Situazione simile per entrambi: nessuna proposta di rinnovo da parte dei rispettivi club e possibile cessione al termine della stagione. «Mi sembra strano che il Barcellona non mi dica nulla sul rinnovo, la mia intenzione sarebbe quella di chiudere la carriera qui» ha detto di recente il laterale 29enne di proprietà del Barcellona.

Il laterale spagnolo si sente fuori dal progetto tecnico del Barcellona ed è pronto a lasciare il Camp Nou. Alba potrebbe andare via a fine anno perché il Barça, senza rinnovo, sarebbe ‘costretto’ a cederlo per non perderlo poi nel 2020 a costo zero. Secondo Don Balon sono tre i club sulle tracce del giocatore spagnolo: Psg, Manchester City e Juventus. Secondo gli spagnoli però la Juve sarebbe in pole per l’ingaggio del giocatore e avrebbe già avviato i primi contatti con l’entourage del giocatore. La Juve potrebbe non rinnovare il contratto di Alex Sandro, lasciandolo andare in estate, per puntare poi tutto su Jordi Alba.