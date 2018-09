Infortunio D’Ambrosio: il terzino nerazzurro esce nel finale di Bologna-Inter a causa di un affaticamento muscolare. Non è tra i convocati del ct Mancini per i prossimi imepogni della Nazionale

Infortunio D’Ambrosio: il terzino nerazzurro esce nel finale di Bologna-Inter a causa di un affaticamento muscolare. Il giocatore, che ha abbandonato il campo del Dall’Ara all’86° minuto di gioco, è stato sostituito da Vrsaljko. Le condizioni del giocatore verranno monitorate nelle prossime ore: intanto, il nerazzurro non risulta tra i convocati del ct Roberto Mancini (oggi in tribuna allo stadio Dall’Ara) per i prossimi impegni della Nazionale italiana in Nations League contro Polonia e Portogallo.