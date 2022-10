Damsgaard: «Quando posso guardo sempre la Sampdoria»

Le parole di Mikkels Damsgaard, ex della Sampdoria: «Genova è una città meravigliosa. Ci sono tante cose bellissime lì che mi mancano»

Mikkel Damsgaard, ex giocatore della Sampdoria attualmente in forza a Brentford, ha rilasciato una lunga intervista a grandhotelcalciomercato.com. Di seguito le sue parole sull’impatto in Premier e la sua ex squadra.

IMPATTO IN PREMIER – «È stato fantastico arrivare e vedere tante facce che conoscevo. Mi hanno subito spiegato i principi di allenamento e raccontato la storia del club. I ragazzi danesi mi hanno aiutato tantissimo ed è davvero bello vederli quotidianamente adesso. E anche grazie a loro e al loro supporto mi sto ambientando benissimo».

PASSATO BLUCERCHIATO – «Mi manca, soprattutto il mare. Genova è una città meravigliosa. Ci sono tante cose bellissime lì che mi mancano: l’Italia è un paese incredibile dove puoi rilassarti fuori dal campo quando ne hai bisogno. E quando posso guardo tutte le partite della Sampdoria. Ho molti amici lì».

