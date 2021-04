Dan Peterson non fa sconti a Florentino Perez: «Riconosco la differenza tra letame e cioccolato»

Dan Peterson ha puntato fortemente il dito contro Florentino Perez e la Superlega

Dan Peterson, storico allenatore di basket e voce dello sport in Italia, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport dove ha puntato fortemente il dito contro Florentino Perez e la Superlega.

«Fortunatamente è saltata. In questi giorni abbiamo sentito Florentino Pere dire che volevano salvare il calcio. Mi perdoni senor presidente, ma riesco ancora a riconoscere la differenza tra il letame e il cioccolato. Si chieda come mai tutto il mondo del calcio si è unito contro di lei e la “sporca dozzina”. Potete fare la Superlega ma non spacciate l’egoismo per altruismo, il cinismo per pietà, l’avidità per generosità».