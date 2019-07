Dani Alves, terzino destro del Brasile, accostato anche all’Inter, parla del suo futuro e della Copa America

Dani Alves parla a poche ore dalla finale di Copa America tra Brasile e Perù. Nessun pensiero al futuro: «Non è il momento di parlare del mio futuro, siamo alla vigilia di una finale di una competizione molto importante. Abbiamo lavorato duramente per arrivare sin qui: come potrei pensare in questo momento al mio prossimo club?».

Ancora Dani Alves, accostato anche all’Inter: «In questo momento sono un dipendente della Seleçao e cercherò di dare tutto quello che ho per difendere questi colori».