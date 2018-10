Messaggio d’amore da parte di Dani Alves alla Juventus. La Uefa lo ha elogiato con il gol contro il Monaco

La Uefa celebra Dani Alves e lui ricorda con grande affetto i suoi giorni alla Juventus. Il terzino destro brasiliano, passato dopo una sola stagione con la Vecchia Signora al PSG, tra infortuni e delusioni europee, non ha ritrovato il sorriso come immaginava e dimostra di nutrire nostalgia per il solo anno disputato con la maglia della Juventus. Il brasiliano, dopo un inizio non semplice, salì in cattedra nei mesi finali della stagione, contribuendo alle vittorie bianconere e all’ottimo cammino europeo di Allegri e i suoi, conclusosi con la sconfitta in finale di Champions contro il Real Madrid.

La Juve incontrò il Monaco e il brasiliano si rese protagonista all’andata con gli assist per Higuain e al ritorno con un gran gol: una gran botta di esterno destro, da fuori area, imparabile per il portiere che aveva respinto il pallone proveniente da un calcio d’angolo. Nonostante un addio tumultuoso, i bianconeri sono comunque rimasti nel cuore di Dani Alves. La Uefa ha ricordato il suo bellissimo gol contro il Monaco e lui ha risposto con un bel messaggio che tradisce un po’ di nostalgia: «Mi manca tantissimo questa sensazione».