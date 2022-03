Danimarca, Eriksen chiude il cerchio: ritorno con gol in Nazionale

Eriksen chiude il cerchio con la sua Danimarca dopo i fatti degli Europei: il centrocampista torna in Nazionale e segna contro l’Olanda

Eriksen chiude il cerchio del suo ritorno in campo e lo fa con la Danimarca. Nella gara giocata ieri è tornato in Nazionale dopo i fatti dell’Europeo.

Entrato in campo nel corso del match contro l’Olanda, il numero dieci ex Inter ha trovato subito il gol. Un gol per riprendersi l’abbraccio dello stadio e dei suoi tifosi.