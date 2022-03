Danimarca, Hjulmand: «Eriksen verso il ritorno in campo con la Nazionale»

Danimarca, Eriksen verso il ritorno in campo con la Nazionale. Le parole del ct della Danimarca

Il ct della Danimarca, Kasper Hjulmand, ha annunciato che Christian Eriksen potrebbe fare il suo ritorno in campo con la nazionale danese dopo 9 mesi. Ecco le sue dichiarazioni:

«Molto probabilmente inizierà in panchina contro l’Olanda e poi vedremo come andrà ad Amsterdam. Ma è disponibile al 100% per giocare in casa contro la Serbia».