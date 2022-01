Darboe, dal Gambia alla Serie A: «Quando incontrate altri rifugiati, ricordatevi la mia storia» – VIDEO

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il giovane giocatore della Roma Darboe racconta la sua storia da migrante in un bellissimo video pubblicato dall’Unicef

Un video splendido e toccante quello in cui Ebrima Darboe racconta ai compagni più giovani della Roma la sua storia. Ecco le sue parole nel video pubblicato su Twitter dalla Unicef:

A 16 anni Ebrima è andato via dal suo paese, il Gambia 🇬🇲, in cerca di un futuro migliore. Ha attraversato il deserto, la Libia, il mare. Oggi è un calciatore della @OfficialASRoma 💛❤️

LE PAROLE – «Sono nato in Gambia, il 6 giugno del 2001. Il nostro paese non è ricco ma ci divertiamo molto. Non avevo scelta, partire era l’unica che avevo quindi ho deciso di farlo. Sono partito e il viaggio è stato lungo e molto duro. Siamo partiti con il pullman da Paese a Paese fino in Libia , il viaggio è durato tre mesi. Quando è arrivato il momento siamo andati al mare per partire con il gommone. Dopo due ore e mezza circa è arrivata una di quelle navi grandi che salva le persone. Eravamo tutti felici, avevamo la speranza di avere una vita migliore. Mi hanno detto che avrebbero cercato di portarmi alla Roma, la conoscevo anche quando ero in Gambia. Quando incontrate altri rifugiati, ricordatevi la mia storia. Ricordatevi che non siamo così diversi».