Darmian tra presente e futuro: «Voglio tornare in A. Ventura? Non commento»

Matteo Darmian tra passato e futuro. Il terzino vuole tornare in Italia e parla anche della sconfitta della Nazionale con la Svezia

Tra Italia–Svezia, con quel palo che grida ancora vendetta e che, forse, avrebbe potuto cambiare il corso degli eventi, e il futuro. Matteo Darmian si racconta a La Gazzetta dello Sport: «Ventura? Non commento. Abbiamo dato l’anima per andare in Russia. Se fosse entrato quel palo forse staremmo parlando di altro ma basta piangersi addosso. Noi non abbiamo giocato contro nessuno. È il pensiero di tutto il gruppo. Purtroppo dopo la Spagna è cambiato tutto e dalla Svezia in poi l’ambiente è diventato ostile con tutte quelle voci… Illazioni dalle quali prendo le distanze: “C.t. solo, comandano i leader…”. Il girone si è chiuso secondo previsioni, nessuno può rimproverarci nulla».

Il terzino, legato ancora da un altro anno di contratto con il Manchester United, è stato accostato a Inter, Juventus e Napoli, ma per lui non fa differenza: «Juve, Inter, Napoli o altre, non sta a me dirlo. Nel caso, mi muoverei per la soluzione migliore. Le porte sono aperte. United top, ma è normale voler essere protagonisti. Ho un anno di contratto e non abbiamo parlato di rinnovo, il mio agente sa cosa voglio. L’anno scorso fui vicino al ritorno ma il club mi dichiarò incedibile e per me fu un attestato di stima importante. Inoltre io volevo giocarmela dopo un solo anno con Mourinho».