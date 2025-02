Juve Empoli, parla D’Aversa: «Dobbiamo essere convinti di fare risultato. Ma dobbiamo fare tutto al massimo»

Juve Empoli, parla il tecnico dei toscani Roberto D’Aversa in conferenza stampa: «Juve in difficoltà, vorrà ripartire»

Il tecnico dell’Empoli, Roberto D’Aversa è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match tra Juve e Empoli. Le parole del tecnico sul match contro i bianconeri.

JUVE IN DIFFICOLTA’ – «Sicuramente affrontiamo una squadra che vorrà ripartire. Noi non possiamo ragionare sul fatto che troveremo una squadra in difficoltà. Vero che hanno perso due partite ma contro due squadre importanti come Napoli e Benfica. Noi dobbiamo ragionare su quali possono essere le nostre difficoltà, non possiamo pensare di avere un impegno semplice. Siamo in totale emergenza, per cui dobbiamo essere convinti di fare risultato. Ma dobbiamo fare tutto al massimo».

ANJORIN – «Ha lavorato con continuità ma nelle scelte dovrò valutare che siamo molto corti sia a centrocampo che davanti. Quindi nella preparazione della gara i ragazzi devono sapere che nelle scelte c’è il fatto anche sulla continuità dei novanta minuti. Non è semplice, ma siamo abituati dall’inizio del campionato. Quando ci sono due squalificati queste problematiche si acuiscono ma dobbiamo pensare solo al campo».

JUVE – «Affrontiamo una squadra forte, che è passata in Champions. Mercoledì sono andato a vedere la partita, ma non possiamo ragionare sul match contro il Benfica. Dobbiamo ragionare sulle loro caratteristiche. La Juventus sulla carta è più forte di noi e non possiamo farci influenzare dalla partita di mercoledì o da quella contro il Napoli. In quest’ultima erano partiti forte, c’era anche un pubblico che spingeva. Dobbiamo essere bravi noi a far sì che possano avere delle difficoltà».

