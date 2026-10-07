Clamoroso ritorno in campo per David Silva: l’ex stella del Manchester City riparte da Hong Kong

David Silva ha scelto di tornare in campo: lo spagnolo riparte così da Hong Kong

A distanza di tre anni dal suo addio al calcio giocato, David Silva spiazza appassionati e addetti ai lavori annunciando il proprio ritorno in attività. L’ex trequartista del Manchester City e della Nazionale spagnola ha deciso di rimettersi in gioco accettando l’offerta del Supreme Sha Tin, club della Hong Kong Premier League. Una scelta a sorpresa che regala un nuovo e inaspettato capitolo alla carriera di uno dei centrocampisti più talentuosi del panorama internazionale.

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Dall’infortunio con la Real Sociedad alla nuova avventura asiatica

Il ritiro del fantasista iberico risaliva all’estate del 2023, quando indossava la maglia della Real Sociedad. Nel corso del ritiro pre-campionato con la formazione spagnola, un grave infortunio al ginocchio lo aveva costretto a interrompere anticipatamente la propria carriera agonistica. A tre anni di distanza da quel momento, il calciatore si sente pronto a riallacciare gli scarpini, stimolato dalla possibilità di vivere un’esperienza sportiva e umana completamente nuova lontano dai riflettori del calcio europeo.

A confermare l’entusiasmo per il trasferimento in Asia è stato lo stesso giocatore, che ha espresso così le sue sensazioni in vista della partenza:

“Non vedo l’ora di andare a Hong Kong per godermi la cultura, la gente e la cucina di Sha Tin, oltre al calcio locale”

Un palmarès leggendario tra Manchester City e Spagna

L’ingaggio di David Silva rappresenta un evento di straordinario rilievo per tutto il movimento calcistico di Hong Kong. Lo spagnolo porta in dote una storia sportiva ricca di trionfi ai massimi livelli. Con la maglia della propria selezione ha collezionato 125 presenze, facendo parte della rosa che ha conquistato lo storico Mondiale del 2010 in Sudafrica.

A livello di club, il nome di Silva resta indissolubilmente legato al Manchester City, dove è arrivato nell’estate del 2010. Nelle 10 stagioni vissute in Inghilterra con la maglia dei Citizens, lo spagnolo si è affermato come uno dei leader tecnici più importanti della storia del club, contribuendo in modo decisivo alla vittoria di 11 trofei importanti, tra cui diversi campionati di Premier League. Ora, dopo una parentesi lontano dai campi, la classe dell’esterno spagnolo è pronta a mettersi nuovamente in mostra con i colori del Supreme Sha Tin.