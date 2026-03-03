Davide Ancelotti di nuovo con Carlo alla guida della Selecao: il tecnico torna nello staff per la preparazione Mondiale

Ancelotti Jr. rientra nello staff del Brasile: collaborazione rinnovata con il padre per il percorso verso il Mondiale 2026

Davide Ancelotti, figlio del commissario tecnico del Brasile Carlo Ancelotti, rientrerà nello staff della Seleção per le amichevoli di preparazione ai Mondiali della prossima estate. Il tecnico, 36 anni, affiancherà nuovamente il padre nelle due sfide in programma negli Stati Uniti a fine mese: il 26 contro la Francia a Boston e il 31 contro la Croazia a Orlando.

Ancelotti Jr. aveva lasciato il ruolo di vice allenatore della nazionale brasiliana lo scorso luglio per assumere la guida del Botafogo. La sua prima esperienza da capo allenatore si è conclusa a metà dicembre con un sesto posto in campionato e la qualificazione al turno preliminare della prossima Copa Libertadores. Ex centrocampista cresciuto nel Milan e poi ceduto in prestito al Borgomanero, ha interrotto presto la carriera da giocatore per dedicarsi alla panchina.

Nel corso degli anni ha lavorato stabilmente al fianco del padre, seguendolo nelle esperienze a Napoli, Bayern Monaco e Real Madrid (2021-2025). Il Brasile, che non vince un Mondiale dal 2002, affronterà la fase a gironi dell’edizione 2026 nel Gruppo C contro Marocco (13 giugno), Haiti (19 giugno) e Scozia (24 giugno).