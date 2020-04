DAZN Calling – Giovanni Malagò – VIDEO

Giovanni Malagò ha parlato su DAZN del rinvio degli Europei della Nazionale italiana. Queste le parole del presidente del CONI

Giovanni Malagò è il protagonista dell’ultima puntata di DAZN Calling. Il presidente del CONI ha parlato del rinvio dell’Europeo e della Nazionale di Mancini.

EUROPEI – «Europei 2020? Se già è discutibile e opinabile cos’è una partita di qualsiasi sport, in questo caso parliamo di calcio, a porte chiuse… pensa cosa sarebbe stato un Europeo senza pubblico, peraltro coi biglietti già esauriti. È stata una decisione sacrosanta, e anche su questo, secondo me sarà un grande Europeo, sarà il motivo per cui il calcio a livello internazionale potrà ripartire tutto insieme».

MANCINI – «Mancini che dice che tra un anno sarà ancora meglio per gli Europei? Il ct non è uno di tantissime parole, ma quando le dice sono pesate e ponderate. Trasferisce il giusto entusiasmo ma al contempo ha già individuato le opportunità nascoste da qui a un anno perché la nostra è una squadra giovane, che deve amalgamarsi. Un anno in più di esperienza potrebbe essere importante e utile per la nostra Nazionale”»