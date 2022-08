DAZN e Sky, c’è l’accordo: ecco cosa servirà (e quanto costerà) per vedere la Serie A

DAZN e Sky hanno ufficializzato l’accordo che consentirà di vedere tutta la Serie A anche sul canale satellitare

Dunque è arrivato l’accordo tra DAZN e Sky, confermato da una nota ufficiale: “Sky e DAZN annunciano oggi di aver firmato un accordo che prevede l’arrivo dell’app di DAZN su Sky Q dall’8 agosto e la possibilità per gli abbonati Sky di aderire ad una specifica offerta commerciale DAZN per vedere sul decoder Sky il canale ZONA DAZN, con le 7 partite per turno di Serie A TIM in esclusiva DAZN e una selezione di eventi”.

Dunque DAZN sarà disponibile come App su Sky ma sarà visibile anche su un canale apposito sul 214 (ZONA DAZN): sarà necessaria un’attivazione di 5 Euro al mese, ma soprattutto avere l’abbonamento a entrambe le piattaforme. Dunque nessuna speranza di risparmio per i tifosi…