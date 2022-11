De Bruyne: «Guadagno troppo? Sarò impopolare, ma no»

Le parole di Kevin De Bruyne sul suo ingaggio: «So di dire una cosa poco popolare, ma non credo di essere pagato troppo»

In una intervista rilasciata al Guardian Kevin De Bruyne ha parlato del suo ingaggio. Alla domanda se ritiene di essere pagato troppo, il centrocampista belga del Manchester City ha così risposto.

«Non penso di essere pagato troppo. So che questa risposta risulta essere poco popolare ma pensate ad un cantante che si esibisce ad un concerto con 60.000 persone. Guardo con logica tutto questo. Milioni di persone guardano il calcio in TV, 60.000 persone guardano la partita allo stadio, il reddito del club è di 500-600 milioni di sterline. Quindi sì, sono un sacco di soldi, sono troppi? Se il club può permetterselo, allora non è troppo. Questa non è la risposta più popolare, ripeto, ma è così che la vedo io».