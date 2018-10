De Gea e de Ligt: la Juve si rifà il look in difesa

Nuove voci di calciomercato per la Juventus. I bianconeri sul portiere De Gea dello United e su de Ligt dell’Ajax

La Juventus ripensa a Paul Pogba ma guarda in casa United anche per David De Gea. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, i bianconeri avrebbero messo nel mirino anche il portiere spagnolo classe ’90 gestito da Jorge Mendes. Proprio l’agente sarebbe pronto a spingere per questa soluzione. Dopo Cancelo e Cristiano Ronaldo, Juve e Mendes potrebbero tornare a fare affari. Il portiere spagnolo ha il contratto in scadenza nel 2019 con opzione di rinnovo per un altro anno, la Juve ha già Szczesny e Perin ma il mercato è fatto anche di incastri e De Gea potrebbe diventare un’ipotesi in caso di maxi-offerta per il portiere polacco.

La Juve poi potrebbe fare affari anche con l’altro grande agente, Mino Raiola. Il procuratore può portare Paul Pogba ma anche un altro suo assistito, Matthijs de Ligt. Il difensore classe 1999 dell’Ajax è considerato come uno dei talenti più brillanti della scuola olandese ma non solo, Fabio Paratici stravede per lui. L’Ajax chiede 50 milioni, sulle sue tracce ci sono Barcellona, PSG e altri grandi club ma la Juve può sfruttare i buoni uffici con Raiola per strappare il giovane olandese alla concorrenza.