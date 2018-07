Il patto di Capri: nasce un grande Napoli con De Laurentiis e Ancelotti

Ancelotti e De Laurentiis a Capri insieme. Nasce il patto di Capri per lanciare il Napoli nel grande calcio internazionale

Il Napoli riparte dal patto di Capri. Il presidente Aurelio De Laurentiis e il tecnico Carlo Ancelotti stanno trascorrendo le ultime ore di relax prima dell’inizio della stagione. D’altronde, Carpi è bella ma Capri di più…Una giornata intera passata nel Golfo di Napoli per programmare il futuro del Napoli e per proiettare il club azzurro nel grande calcio internazionale. Nelle ultime ore è nato il nuovo Napoli, il primo con Carlo Ancelotti alla guida. Verdi, Fabian Ruiz, Meret e Karnezis non possono bastare a contrastare CR7.

Il Napoli non ha ancora completato l’organico e ci saranno ancora tanti movimenti, in entrata e in uscita. Jorginho balla tra Chelsea e Manchester City, Sepe è del Parma, Grassi è vicino al Cagliari per 10 milioni (con diritto di riacquisto per gli azzurri), Ciciretti piace a Chievo, Genoa ed Udinese mentre Roberto Insigne pare destinato a finire in prestito al Benevento e potrebbe essere ceduto Chiriches per puntare sul rilancio di Maksimovic. E in entrata? Ancelotti ha chiesto un nuovo terzino destro e il primo obiettivo è Lainer ma prende quota Arias, colombiano del PSV. Poi sarà la volta di un grande colpo in attacco: potrebbe partire Callejon e potrebbe arrivare Benzema con Mertens dirottato sulla destra. Non trova conferme, per il momento, la pista Di Maria.