De Ligt ammette: «Juve grande club, vorrei fare un’esperienza all’estero»

Il difensore dell’Ajax, Matthijs de Ligt, ha parlato del suo futuro e ha detto la sua sul possibile trasferimento alla Juventus

La Juventus è sulle tracce di Matthijs de Ligt. Il difensore centrale classe ’99 dell’Ajax è considerato un talento dal sicuro avvenire e la Juventus lo avrebbe già incontrato a Vinovo, con Nedved e Paratici, in gran segreto. Il difensore ha parlato della possibilità di approdare a Torino: «Io sono a Torino per la Nazionale e questo è importante. Juve? Essere accostato a un club così grande non può che far piacere ma io penso solo a giocare. Juventus Stadium? E’ un bello stadio e anche Torino é una bellissima città».

Il difensore non piace solo alla Juventus ma anche a Manchester United e Barcellona: «Parliamo di tre grandissimi club con una grande storia. La Juventus é un club con una storia grandiosa e soprattutto molti titoli in bacheca e tanti ottimi giocatori: non saprei chi scegliere. Futuro? Io voglio continuare a crescere e a giocare con costanza. Se fossimo così vicini alla Juve credo che Raiola me l’avrebbe detto. Il mio sogno é sempre stato giocare per l’Ajax e ora ci sono arrivato. Mi piacerebbe fare un’esperienza all’estero ma vedremo cosa accadrà in futuro».