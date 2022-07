De Ligt Bayern Monaco, Salihamidzic: «Siamo in una buona posizione»

Il d.s. del Bayern Monaco Salihamidzic ha parlato della trattativa con la Juventus per De Ligt

Hasan Salihamidzic, direttore sportivo del Bayern Monaco, in una intervista a la Bild ha fatto il punto sulla trattativa con la Juventus per De Ligt.

SITUAZIONE – «Per me era importante sedermi ad un tavolo con Cherubini e Nedved, ho un buon rapporto con la Juventus. Abbiamo avuto due discussioni, ora dobbiamo essere pazienti e vedere cosa succede. Penso che siamo in una buona posizione per De Ligt al momento, perché abbiamo già fatto alcune cose. Questo rende il tutto più facile nel mercato dei trasferimenti».

