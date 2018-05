La Juventus può cedere Benatia. Su di lui Arsenal e Marsiglia. I bianconeri in corsa per Matthijs De Ligt, 18enne rivelazione dell’Ajax

La Juventus può puntare su Matthijs De Ligt, difensore 18enne di proprietà dell’Ajax. Il giocatore è considerato un vero e proprio craque e le grandi d’Europa gli hanno messo gli occhi addosso già da diversi mesi. Anche la Juventus ha messo nel mirino il giocatore dei Lancieri e può approfittare della regia di Mino Raiola per ingaggiare il difensore olandese. Prima però c’è bisogno di cedere e a partire potrebbe essere Medhi Benatia. Il difensore della Juve, capitano del Marocco, è concentrato sui Mondiali ma il mercato attorno a lui si è già mosso.

l difensore è reduce da un’ottima stagione per continuità e rendimento ma potrebbe cambiare aria in estate. Il difensore piace molto al Marsiglia di Rudi Garcia che cerca un nuovo difensore per rinforzare la squadra, in vista della prossima stagione (l’OM, che ha sfiorato la vittoria in Europa League, vuole puntare al ritorno in Champions). Su Medhi però non c’è solo il Marsiglia. Anche l’Arsenal segue da vicino la vicenda e potrebbe presentare un’offerta. Secondo Tuttosport, i bianconeri sono pronti a cedere Benatia per puntare su Matthijs De Ligt ma potrebbe servire una cifra importante (l’Ajax chiede 50 milioni).