La Juventus potrebbe cedere Medhi Benatia all’Olympique Marsiglia. I bianconeri puntano su Matthijs De Ligt o Diego Godin per rimpiazzarlo

Medhi Benatia può lasciare la Juventus. Il difensore bianconero ha parlato del suo futuro e non ha chiuso le porte al Marsiglia per Rudi Garcia: «Rudi Garcia mi piace – ha confermato ieri a Radio Rmc – ma ho ancora due anni di contratto. Ora la mia priorità è il Mondiale, poi vedremo cosa è meglio per me e per la Juve». Il centrale marocchino potrebbe cambiare aria e la Juventus potrebbe rimpiazzarlo con uno tra Matthijs De Ligt, difensore classe 1999 di proprietà dell’Ajax, o con uno tra Diego Godin e José Maria Gimenez dell’Atletico Madrid (piace anche Toby Alderweireld del Tottenham).

Secondo Tuttosport, le manovre difensive della Juventus girano su questi nomi. Mattia Caldara è già una certezza ma insieme al difensore dell’Atalanta potrebbe arrivare anche un altro centrale. La Juve sarebbe a lavoro per il difensore dai piedi buoni dell’Ajax, Matthijs De Ligt, 44 partite nel campionato olandese, 13 nelle coppe europee e 5 in Nazionale: un investimento per il futuro. Il difensore è seguito dai migliori club europei e potrebbe diventare un rinforzo importante per la Juventus del presente ma soprattutto del futuro.