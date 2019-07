De Ligt+Ronaldo per assalto Juve alla Champions: il dato che spaventa l’Europa. Bianconeri pronti a colpire per vie aeree

Matthijs de Ligt più Cristiano Ronaldo per conquistare l’Europa: la Juventus ci proverà per vie aeree. Come ricorda OPTA solo il fenomeno portoghese ha realizzato più gol di testa nell’ultima edizione della Champions League del giovane centrale olandese.

Quattro a due lo score, con De Ligt che ha timbrato una delle due marcature proprio contro la Juve allo Stadium. Le difese del vecchio continente sono avvisate.