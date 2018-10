Prime indiscrezioni sul mercato dell’Inter. I nerazzurri hanno messo nel mirino De Paul dell’Udinese e Andersen della Sampdoria

L’Inter scalda i motori e accende il mercato. Il club nerazzurro ha messo nel mirino Rodrigo De Paul dell’Udinese e Joachim Andersen della Sampdoria. L’Inter vorrebbe rinforzare la trequarti e la difesa e guarda con attenzione alla crescita di due talenti che giocano ormai da diversi anni nel campionato di Serie A. Il difensore centrale classe ’96 è considerato il ‘nuovo Skriniar’ ed è seguito da tanti club della Premier League e anche dalla Juventus. L’Inter vorrebbe approfittare degli ottimi rapporti con la Samp per anticipare la concorrenza.

I nerazzurri vorrebbero ripetere l’affare Milan Skriniar e hanno già effettuato i primi sondaggi con il club doriano. Come detto, gli ottimi rapporti tra le due società potrebbero favorire l’affare. Secondo Sky Sport però i nerazzurri seguono anche Rodrigo De Paul, una delle conferme di questa stagione. Il centrocampista offensivo classe ’94, argentino, ha già realizzato 5 gol in questa stagione, sta disputando probabilmente la sua migliore annata da quando è in Italia e sembra essere pronto al salto di qualità. Non è ancora partita una trattativa tra i club o con il giocatore ma De Paul è uno degli osservati speciali dalla dirigenza interista.