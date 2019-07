Daniele De Rossi, nella sua presentazione al Boca Juniors, parla anche di Maradona per spiegare la sua scelta

Inizia ufficialmente l’avventura di Daniele De Rossi al Boca Juniors. Il centrocampista ex Roma si è presentato in conferenza stampa ai suoi nuovi tifosi. L’ex capitano dell Roma ha parlato anche di Maradona per spiegare il suo amore per la squadra argentina.

«Non puoi non innamorarti di Maradona. Da lì ho iniziato a seguire un po’ il Boca» ha dichiarato il giocatore ex giallorosso.