De Siervo: «Serie A negli USA? Ringrazio Commisso. Valore incrementato del 30%»

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Serie A, ha parlato dopo l’accordo raggiunto con CBS per la trasmissione negli USA del nostro campionato.

«Siamo molto soddisfatti per aver assegnato i diritti audiovisivi delle nostre competizioni, per il triennio 21/24, a una major come CBS Broadcasting. In un’area strategica come gli Stati Uniti d’America abbiamo incrementato di oltre il 30% il valore dei nostri diritti con un partner di primaria grandezza come CBS. Questo risultato è il frutto del lavoro degli ultimi 18 mesi per far crescere la Serie A all’estero e del sempre crescente numero di proprietà americane che hanno deciso di investire nelle nostre franchigie. Ci tengo in particolar modo a ringraziare il Presidente della Fiorentina Rocco Commisso per il suo importante contributo nel raggiungere questo accordo».