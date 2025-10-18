De Zerbi: «Marsiglia da titolo? Possiamo sognare ma dirlo è…». Le dichiarazioni del tecnico dell’OM in conferenza stampa

Stiamo assistendo a una delle Ligue 1 più combattute degli ultimi anni. Dopo i primi mesi di stagione, sebbene il Psg faccia da battistrada, la sua leadership non è più incontrastata. L’anticipo dell’ottavo turno ha infatti regalato uno spettacolare 3-3 tra un Psg rabberciato e la vera sorpresa stagionale, lo Strasburgo. La squadra che condivide la proprietà con il Chelsea è così salita a quota 16 punti, portandosi a una sola lunghezza dai campioni d’Europa in carica.

Di questo piccolo passo falso dei rivali storici è pronto ad approfittare il Marsiglia di Roberto De Zerbi. L’OM, reduce da quattro vittorie consecutive in campionato (compreso lo scontro diretto), risponde colpo su colpo e si trova ora a soli due punti dalla vetta. Vincendo la sfida casalinga contro il Le Havre, i marsigliesi balzerebbero al comando della classifica.

Nonostante l’entusiasmo, De Zerbi, intervenuto in conferenza stampa, ha preferito gettare acqua sul fuoco riguardo all’ipotesi di un titolo che torni a Marsiglia: «I giocatori non ne parlano apertamente perché una squadra ha dominato completamente il campionato, ha dominato anche in Europa e ha raggiunto la finale del Mondiale per Club. Il loro livello è molto, molto alto. Sognare il titolo è un’altra cosa. Lo sogniamo tutti, ma dirlo… è un po’ come vendere qualcosa che non è concreto. Stiamo cercando di fare tutto il possibile per arrivare in fondo e magari vincere più di un titolo. Siamo tutti capaci di dire cose, ma abbiamo bisogno di fatti. Dobbiamo smettere di parlare e continuare quello che abbiamo fatto negli ultimi mesi».

Anche il Lione di Fonseca, appaiato al Marsiglia a -2, ha la stessa chance di sorpasso, sebbene sia atteso dalla più complicata trasferta di Nizza. De Zerbi ha concluso parlando del ruolo di Pavard: «Abbiamo parlato molto del suo ruolo. Generalmente difendiamo a quattro, ma quando abbiamo la palla difendiamo a tre. Può giocare come terzino o difensore centrale a seconda della partita. Abbiamo sette partite e avremo l’opportunità di vederlo giocare in questi diversi ruoli».

