Ligue 1, PSG fermato sul 3-3 dallo Strasburgo: super occasione per De Zerbi che vincendo sabato potrebbe operare il sorpasso

Spettacolo e brividi al Parco dei Principi, dove un Paris Saint-Germain a due facce evita una clamorosa sconfitta casalinga ma frena la sua corsa in vetta alla classifica. Nell’anticipo che ha aperto l’ottava giornata di Ligue 1, i campioni di Francia sono stati fermati sul 3-3 da uno Strasburgo audace e quasi perfetto, capace di sognare il colpaccio dopo essere andato in vantaggio di due reti.

La serata sembrava essersi messa in discesa per la squadra di Luis Enrique, passata in vantaggio dopo appena 6 minuti con Bradley Barcola, imbeccato perfettamente da Desiré Doué. La reazione dello Strasburgo però è stata veemente. Al 26′, è stato il fratello, Guela Doué, a servire a Panichelli la palla dell’1-1. Gli ospiti hanno poi preso il largo a cavallo dei due tempi: prima Moreira al 41′ ha firmato il sorpasso su assist di Barco, poi in avvio di ripresa (49′) ha restituito il favore a Panichelli, che con la sua doppietta personale ha siglato il momentaneo e sorprendente 1-3.

Sotto di due gol, il PSG ha mostrato una reazione d’orgoglio. Un calcio di rigore trasformato da Gonçalo Ramos al 58′ ha riaperto la partita. Luis Enrique ha poi gettato nella mischia Kvaratskhelia, e la pressione parigina è stata infine premiata al 79′ dal giovane Senny Mayulu, che ha fissato il risultato sul definitivo 3-3.

Con questo pareggio, il PSG sale a 17 punti, mantenendo la vetta ma con un solo punto di vantaggio proprio sullo Strasburgo. Ora la palla passa al Marsiglia di De Zerbi e al Monaco del nuovo tecnico Pocognoli, entrambe a quota 15, che vincendo sabato contro Le Havre e Angers potrebbero operare il sorpasso. Nel prossimo turno, il PSG, prima della trasferta di Brest, sarà impegnato in Champions League contro il Bayer Leverkusen, mentre lo Strasburgo andrà a Lione.

