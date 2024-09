De Zerbi promuove il mercato dell’OM: «A Marsiglia serviva un cambiamento radicale»

Le parole di Roberto De Zerbi, tecnico dell’Olympique Marsiglia, sul mercato portato avanti dai francesi nell’ultima finestra

Roberto De Zerbi ha promosso il calciomercato dell’Olympique Marsiglia. I francesi hanno infatti cambiato molto con l’arrivo del tecnico ex Sassuolo e Brighton: di seguito le sue parole a margine di un incontro informale con i media francesi.

«Ho vissuto il mercato in modo attivo, sono stato sempre informato e in contatto con Pablo Longoria, Medhi Benatia e Giovanni Rossi. Sono molto contento del mercato, sia per gli arrivi che per le partenze. Abbiamo fatto tanti cambiamenti in un’unica finestra di mercato e non era facile. La situazione oggi è molto diversa: abbiamo tanti giovani che possono rappresentare un patrimonio per la società, perché molti di loro rimarranno per molti anni all’OM. Abbiamo quindi lavorato bene, nell’interesse della società e del suo futuro. Per quanto riguarda le cessioni ho pensato che la squadra avesse bisogno di qualcosa di diverso, quindi molti giocatori dovevano andarsene: Veretout, Clauss, Lopez, Mbemba sono tutti ottimi giocatori ma avevamo bisogno di un cambiamento radicale. Anche Ounahi voleva andare via e lo sapevo fin dall’inizio, per questo non l’ho fatto giocare nelle amichevoli. Osserveremo il suo rendimento, è ancora sotto contratto».