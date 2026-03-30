De Zerbi Tottenham, c’è la svolta! Ore decisive dopo l’apertura del tecnico: ecco l’offerta degli Spurs

De Zerbi Tottenham, c’è la svolta! Ore decisive dopo l’apertura del tecnico: svelata l’offerta degli Spurs per l’allenatore italiano

Il Tottenham accelera per Roberto De Zerbi e prova a stringere i tempi per affidargli la panchina in vista della prossima stagione. Nelle ultime ore, infatti, l’ex tecnico di Marsiglia e Brighton ha dato apertura a valutare la proposta degli Spurs, che hanno messo sul tavolo un contratto di cinque anni.

Tottenham De Zerbi, pressing del club e garanzie tecniche

La società inglese sta insistendo con forza per convincere l’allenatore italiano, inizialmente poco propenso a entrare in corsa. Il pressing del club, però, si è fatto sempre più intenso, accompagnato anche da precise garanzie tecniche. Il Tottenham avrebbe infatti assicurato a De Zerbi la volontà di costruire una squadra forte e competitiva per le prossime stagioni, aspetto ritenuto fondamentale per arrivare a una decisione definitiva. A rivelarlo è Gianluca Di Marzio.

De Zerbi Tottenham, ore decisive per il sì finale

Adesso tutto si giocherà nelle prossime ore, che si preannunciano decisive per il possibile via libera. Se dovesse arrivare il sì finale, De Zerbi tornerebbe in panchina a pochi mesi dalla conclusione della sua esperienza con il Marsiglia.