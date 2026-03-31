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De Zerbi Tottenham, adesso è ufficiale! E’ il nuovo tecnico degli Spurs: il comunicato del club inglese
De Zerbi Tottenham, è fatta! L’ex allenatore del Marsiglia è il nuovo tecnico degli Spurs: il comunicato ufficiale
Il Tottenham ha ufficializzato l’arrivo di Roberto De Zerbi sulla panchina degli Spurs, confermando le indiscrezioni circolate nelle ultime ore. L’allenatore italiano, reduce dall’esperienza al Marsiglia conclusa a febbraio, approda a Londra con un obiettivo immediato e delicato: evitare la retrocessione in Championship.
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De Zerbi torna in Premier League: seconda avventura dopo il Brighton
Per De Zerbi si tratta della seconda esperienza in Premier League, dopo il biennio vissuto alla guida del Brighton. L’ex tecnico di Foggia, Benevento e Sassuolo era stato chiamato dai Seagulls nel settembre 2022, subentrando a Graham Potter passato al Chelsea.
Il suo debutto in Inghilterra resta memorabile: un 3-3 ad Anfield contro il Liverpool nella nona giornata della Premier League 2022-23, una partita che mostrò subito i principi di gioco offensivi e coraggiosi che caratterizzano il suo calcio.
COMUNICATO – “Siamo lieti di annunciare la nomina di Roberto De Zerbi a nuovo allenatore della squadra maschile, con un contratto a lungo termine, subordinato al rilascio del permesso di lavoro”.