Defrel, frecciata alla Roma: «Vi faccio vedere io…»

Gregoire Defrel, attaccante della Sampdoria, ha voglia di rivalsa nei confronti della Roma. Ecco le sue dichiarazioni

«Io meglio di Cristiano Ronaldo e Higuain? Sarebbe bellissimo riuscire a batterli, ma la realtà probabilmente sarà un’altra. Quelli sono campioni straordinari, attaccanti che superano i 20 gol a stagione, cosa che io non sono mai riuscito a fare. Il mio obiettivo è quello di fare il mio meglio, che al momento è fissato alle 12 reti con il Sassuolo». Esordisce così Gregoire Defrel, intervistato dalla Gazzetta dello Sport. L’attaccante della Sampdoria sta attraversando un gran momento e spera di continuare su questa strada anche per far pentire la sua ex squadra, la Roma.

Il giocatore ha voglia di rivalsa e lo dice apertamente: «Ho subito sentito parlare molto di Zapata, tra l’altro un ottimo attaccante, così come era successo a Sassuolo con Zaza, ma io non faccio caso ai confronti: al mio arrivo pensavo soprattutto a tornare al massimo fisicamente. Stavolta, poi, avevo qualcosa in più. L’anno scorso, a Roma, sono andato male. Leggevo cose brutte su di me, come accade spesso nel calcio. Io di solito sono timido, calmo, ma stavolta ho pensato: vi faccio vedere chi sono. Una bella spinta in più». Chiosa con il sogno Nazionale: «Qualche volta mi immagino insieme a Mbappé e Griezmann. Chissà, se facessi una stagione bellissima e con tanti gol…».