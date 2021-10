«Sì, io so fare solo questo. Chi fa il mio lavoro deve essere pronto per forza ma sembrerebbe che sono caduto nel dimenticatoio, ci vuole pazienza. Perché? Nel calcio ci sono dei trend, delle mode, bisognerebbe guardare i risultati, non quello che dice uno o alle amicizie che ha, così nel calcio come nella vita. I risultati dicono che se io dovessi scegliere un allenatore per una squadra o prenderei uno che potrebbe essere futuribile o uno che ha ottenuto dei risultati in base a quello che ha: se allena il Lecce deve stare in A, non si può pensare che debba vincere lo Scudetto, se uno allena l’Inter deve pensare di vincere lo Scudetto. In questo momento si va su certi altri tipi di allenatori. Fermo restando che sono un po’ orso, non vado negli stadi, nelle trasmissioni, non mi faccio vedere, non telefono ai giornalisti, non ho procuratori, l’ho sempre fatto e continuerò a farlo».