L’Inter cerca un grande colpo a centrocampo. I nerazzurri hanno messo nel mirino Moussa Dembelè ma anche Vidal, Nainggolan e Strootman

Quattro nomi per un grande centrocampo. Spalletti ridisegna la sua Inter e spera di non perdere Icardi e gli altri big ma spera anche di poter avere a disposizione altri grandi acquisti. I nerazzurri sino a questo momento si sono mossi benissimo sul mercato acquistando Lautaro Martinez, de Vrij e Asamoah ma il tecnico di Certaldo vuole un grande colpo a centrocampo. Secondo Tuttosport l’allenatore ha presentato una lista di 4 nomi dalla quale uscirà il rinforzo in mediana: piacciono Radja Nainggolan, Kevin Strootman, Mousa Dembelè e Arturo Vidal.

Moussa Dembelè potrebbe essere il colpo ideale per Spalletti perché il giocatore potrebbe incastrarsi alla perfezione con Marcelo Brozovic. Il ds Ausilio è già stato dal Tottenham e ha chiesto informazioni ma gli Spurs al momento sono alle prese con il futuro di Pochettino. Nainggolan è un vecchio pallino dell’Inter e il suo feeling con Spalletti è innato. Il belga potrebbe andare via ma potrebbe giocare sulla trequarti e non in mediana (può fare entrambi i ruoli ma preferisce stare più vicino alla porta). Kevin Strootman è un altro dei nomi caldamente consigliati da Spalletti e poi c’è Arturo Vidal che lascerà il Bayern Monaco, vuole tornare in Italia ma piace tanto al Napoli di Ancelotti.