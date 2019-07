Demiral Juve, i numeri del difensore durante i sei mesi al Sassuolo che hanno convinto i bianconeri a puntare su di lui

Demiral è un nuovo giocatore della Juventus. Quello che si sapeva ormai da diverse settimane, da ieri ha anche i crismi dell’ufficialità. Grazie ad un’operazione che porterà 18 milioni di euro nelle casse dei neroverdi, cifra pagabile dai bianconeri in quattro esercizi.

Paratici, che già aveva avvallato in inverno l’approdo in Italia del centrale turco via Sassuolo, è rimasto infatti favorevolmente impressionato dai sei mesi in Serie A di Demiral. Che in neroverde ha fatto registrare ottime prestazioni, come confermato anche dai numeri…