Il Milan cerca un nuovo esterno d’attacco per rimpiazzare Suso. Nel mirino dei rossoneri c’è Depay: ecco il piano

Il Milan vuole Memphis Depay, esterno d’attacco di proprietà del Lione. Il giocatore ha disputato un’ottima stagione in Francia, realizzando 16 gol in campionato e 3 in Europa League. I rossoneri sono intenzionati a piazzare almeno tre colpi per alzare il tasso tecnico della rosa ma dovranno fare fronte a delle cessioni per il Fair Play Finanziario. Nessuna rivoluzione ma ci saranno delle partenze eccellenti. Secondo Tuttosport, uno dei colpo in canna è Depay ma per arrivare al giocatore olandese bisogna prima cedere.

Il Milan deve mettere da parte un tesoretto per l’arrivare all’ex Manchester United e Psv perché il Lione chiede 45-50 milioni di euro per cedere il suo gioiello, un tesoretto che potrebbe arrivare dalle partenze di due tra Donnarumma, Suso e Bonaventura. Poi partirà anche André Silva e dovrebbe andare via anche Kalinic. Carlos Bacca, attualmente in prestito con diritto di riscatto al Villarreal, dovrebbe rimanere in Liga ma il Villarreal vuole chiedere lo sconto, il Milan non lo vuole concedere. Bertolacci, in prestito al Genoa, e Gomez e Musacchio potrebbero portare altri introiti. Il Milan tenta Memphis Depay: prima però serve il tesoretto.