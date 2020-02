Derby di Milano: i bookies dicono chiaramente Inter

Derby di Milano: i bookmakers non hanno dubbi e vedono ampiamente favorite l’Inter di Antonio Conte. Ecco le quote

Saranno i 19 punti di differenza in classifica, oppure la netta vittoria nella gara di andata per 2-0. O ancora, il digiuno di successi rossoneri in campionato contro le big di Serie A. Fatto sta che in vista del derby Inter-Milan di domenica sera alle ore 20.45, tutti i pronostici sono dalla parte dell’Inter.

INTER – Una squadra, quella di Antonio Conte, rinvigorita dal ritorno al successo in campionato, 2-0 a Udine, e dal mercato invernale che ha portato il fiore all’occhiello Eriksen, prelevato dal Tottenham. I nerazzurri, per proseguire la rincorsa alla Juventus e conseguentemente allo scudetto, devono necessariamente vincere, in una partita da record (San Siro esaurito) e contro un ex dal dente avvelenato come Zlatan Ibrahimovic.

MILAN – Proprio sullo svedese, in dubbio ma verosimilmente della partita, punta Stefano Pioli per ritrovare la vittoria mancata proprio nella gara in cui l’asso arrivato a gennaio è stato assente, col Verona.

QUOTE – Secondo i Bookmakers, comunque, è ampiamente pronosticabile un successo dei ragazzi di Antonio Conte. I tre punti, per Betclic, sono dati a 1.97, mentre una vittoria rossonera sfonda il muro dei 4. Quota vicina al pareggio, che si assesta sui 3.50.

LUKAKU BATTE IBRA – Secondo gli scommettitori sarà un derby ricco di gol ed emozioni: la quota che vede 2 o 3 reti arriva è nettamente la più bassa (1.91).

Una curiosità: in ottica marcatore, Romelu Lukaku batte nettamente Zlatan Ibrahimovic. Una griffe nel derby (come all’andata) dell’attaccante belga è data a 1.80, mentre una rete di Ibrahimovic è data a quota 3.05. Che possano essere i cambi decisivi in un match così tirato? Sempre per Betclic, una rete proveniente dalla panchina è data a 3.50.