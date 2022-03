Derby, Montella: «Alla Roma manca continuità. Mai mancato di rispetto alla Lazio»

L’ex giallorosso Montella ha parlato in vista del derby tra Roma e Lazio

Vincenzo Montella, storico ex attaccante giallorosso ora allenatore dell’Adana Demirspor, ai microfoni di DAZN ha parlato in vista del derby tra Roma e Lazio.

LE PAROLE – «Riuscirò a vederlo, è una gara molto speciale sia per me che per Roma. Ai giallorossi sta mancando un po’ di continuità mentre la Lazio sta iniziando a mettere in opera le idee di Sarri. Sarà sicuramente una partita equilibrata come sempre. Sento sempre l’affetto dei tifosi della Roma e sono stato sempre corretto anche con quelli laziali, non ho mai mancato di rispetto a loro, nonostante i tanti gol segnati».