Deschamps dice addio alla Nazionale francese: «Non potevo non piangere. È stata una giornata davvero speciale»

Si è chiuso nel segno dell’addio il percorso lungo 14 anni di Didier Deschamps sulla panchina della Francia. Dopo la sconfitta nella finale per il terzo posto, un clamoroso 6‑4 contro l’Inghilterra, il commissario tecnico ha annunciato in conferenza stampa la fine della sua avventura alla guida dei Bleus, mettendo così il punto definitivo a un ciclo che ha segnato un’intera era del calcio francese.

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PAROLE – «Non potevo non piangere. È stata una giornata davvero speciale, ho ricevuto molti messaggi da persone che mi hanno commosso profondamente, perché sono persone a cui tengo molto, soprattutto miei ex giocatori. In questi anni sono riuscito a mantenere la nostra nazionale al vertice, anche se non sempre al vertice assoluto»

ADDIO – «Sono sicuro che il futuro con questi giocatori sarà roseo. Sento di aver dato molto in questo Mondiale e mi sono divertito tantissimo, è stata pura gioia. Ora è finita».