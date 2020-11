Deschamps: «Rabiot è diventato più importante» – VIDEO

Adrien Rabiot ha ormai conquistato la Nazionale francese e Didier Deschamps: le parole del commissario tecnico – VIDEO

Didier Deschamps conosce bene l’ambiente Juventus e quindi considera non banale la crescita di Adrien Rabiot, chiamato per la terza volta consecutiva in Nazionale.

«E’ importante perchè ha fatto bene sul campo e sta facendo ancora bene con il suo club. Ha avuto una lunga pausa ma, come ho detto prima, ha sempre avuto qualità tecniche. E’ migliorato molto senza palla e anche nei contrasti».