Designazioni arbitrali 38ª giornata: l’ultima di Buffon vedrà protagonista Pinzani, Rocchi sarà arbitro di Lazio-Inter

Riccardo Pinzani della sezione di Empoli sarà l’ultimo arbitro che Gianluigi Buffon troverà nella sua carriera in Serie A. In attesa di capire che ne sarà del portiere della Juventus, è ormai certo che la sfida con il Verona di dopodomani segnerà il suo addio al palcoscenico del massimo campionato italiano. Pinzani è stato scelto per arbitrare la partita dell’Allianz Stadium e quindi sarà lui l’ultimo arbitro a incrociare Buffon nella sua ventennale carriera in A. L’arbitro toscano avrà come guardalinee Citro e Colella nella gara che si disputerà in anticipo per permettere la festa Scudetto della Juve.

Per quanto riguarda le designazioni arbitrali del resto della 38ª giornata, il big match tra Lazio e Inter vedrà Rocchi di Firenze come arbitro mentre Di Liberatore e Di Fiore saranno i guardalinee. Milan-Fiorentina andrà a Fabbri (Dobosz e Giallatini guardalinee), mentre Napoli-Crotone a Banti, coadiuvato da Meli e Bottegoni. Genoa-Torino tocca a Illuzzi (con Scarpa e Luciano), Cagliari-Atalanta a Massa (guardalinee Passeri e Alassio), Pasqua arbitrerà Chievo-Benevento e avrà Zappatore e Lo Cicero come assistenti. Spal-Sampdoria sarà arbitrata da Di Bello, Tonolini e La Rocca faranno i guardalinee. Udinese-Bologna va a Gavillucci (con De Meo e Crispo) e infine Sassuolo-Roma sarà arbitrata da Abbattista, Imperiale e Vecchi guardalinee.