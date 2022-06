Deulofeu Napoli, lo spagnolo a un passo! Sono giorni decisivi

Deulofeu Napoli, l’esterno spagnolo sempre più vicino al trasferimento alla corte di Spalletti. Le ultime sulla trattativa

Gerard Deulofeu più vicino al Napoli. Come riferisce il Corriere dello Sport, De Laurentiis e Pozzo avrebbero avuto un contatto nelle ultime ore, facendo così capire che la trattativa è ormai giunta alla fase finale.

Grande fiducia in casa azzurra, visto che ogni giorno potrebbe essere quello buono per l’annuncio. La concorrenza dalla Liga, al momento, non fa così paura.