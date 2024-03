Di Biagio: «De Rossi? L’errore è basarsi sulle categorie inferiori»

Gigi Di Biagio ha parlato in un’intervista di Daniele De Rossi e il suo operato alla Roma, iniziato a metà gennaio

Gigi Di Biagio è intervenuto ai microfoni di Radio Manà Manà Sport parlando di Daniele De Rossi, nuovo allenatore della Roma dopo l’esonero di Mourinho.

DE ROSSI – «Sai delle volte gli allenatori vengono giudicati in base a come sono andati nelle categorie più basse, ma in alcuni casi è più facile fare bene alla Roma che alla Spal perché hai vissuto dinamiche diverse, e in alcune piazze servono allenatori diversi. A me Daniele non sorprende, sapevo che poteva fare un buon lavoro, anche perché la Roma non stava andando benissimo, quindi non era così difficile migliorarsi. Passare dal nono posto a dove siamo oggi è una cosa che tutti ci auspicavamo ma farlo in modo netto come ha fatto Daniele fa piacere»